شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام لاعبى منتخب ناشئي اليد فى التدريبات بعد امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

كشف طارق محروس ، المدير الفنى لمنتخب ناشئي كرة اليد ، عن بداية انتظام بعض لاعبى المنتخب اليوم فى التدريبات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، استعداداً لبطولة العالم المحدد لها شهر أغسطس المقبل بمصر.

وقال محروس فى تصريح لـ الخليج 365، إن أبرز اللاعبين هم محمد حلمي وكريم محمد ومازن حسن وأحمد الكردي.

وعاد منتخب ناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفني طارق محروس، الأربعاء الماضى، إلى التدريبات مجددا بعد منح اللاعبين راحة عقب الوصول فجر الأحد الماضي من السويد بعد حصد المركز السادس في بطولة أوروبا المفتوحة .

وفاز منتخب ناشئي كرة اليد علي نظيره جزر الفارو بنتيجة 27-22 في ختام المنافسة علي المراكز من الخامس إلي الثامن.

وحقق منتخب ناشئي اليد الفوز علي فنلندا في أول لقاءات تحديد المراكز قبل التعادل مع هولندا ثم الفوز علي جزر الفارو .

و فاز منتخب ناشئى كرة اليد بقيادة مديره الفنى طارق محروس، في أخر مباريات دور المجموعات علي استونيا بنتيجة 21-16 ، فى بطولة أوروبا المفتوحة لكرة اليد

وشهد أول ايام البطولة خسارة أحفاد الفراعمة من ايسلندا و الفوز على ليتوانيا قبل الخسارة من إسبانيا و الفوز علي بولندا الثلاثاء .

ووافق مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، برئاسة خالد فتحى، على دعوة الاتحاد السويدى لمنتخب الناشئين مواليد 2006، للمشاركة فى بطولة أوروبا المفتوحة بهدف إعداداهم لبطولة العالم التى تنظمها مصر فى أغسطس المقبل ضمن برنامج إعداد كبير لتجهيز منتخب الناشئين الذى يقوده طارق محروس.

كان اختار الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى لكرة اليد للناشئين، التواجد فى المجموعة السابعة ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم.

ويتواجد مع الفراعنة فى المجموعة السابعة وتضم رفقته كلا من اليابان وكوريا والبحرين.