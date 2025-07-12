شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يمنح إدارة سيراميكا الضوء الأخضر لضم عمرو السولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح على ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا، الضوء الأخضر لإدارة الفريق لضم عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي، في الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد.

ورحل عمرو السولية عن النادي الأهلي بعد انتهاء تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الماضي، ليصبح اللاعب حرا يحق له التوقيع لأي ناد دون الرجوع للمارد الاحمر.

وطلب على ماهر من إدارة سيراميكا التفاوض مع عمرو السولية وضمه لتدعيم خط الوسط بعد عودة محمد رضا بوبو ومحمود زلاكة ورحيل أحمد القندوسى إلى الدوري السويسري، ونور محمد إلى الاتحاد السكندرى.

وما زالت مفاوضات الأهلى مع مسئولي سيراميكا من أجل التعاقد مع الثنائى محمد شكرى وأحمد هانى لتدعيم خط دفاعه، إلا أن المفاوضات لم تنته حتى الآن في ظل طلبات على ماهر لتعويض هذا الثنائى.

وأبدى سيراميكا رغبته فى الحصول على خدمات مصطفى مخلوف حارس المرمي، وهو الأمر الذى وافق عليه الأهلى، فى ظل عدم الحاجة لجهود الحارس فى الموسم الجديد، فى ظل تواجد محمد الشناوى ومصطفى شوبير بجانب التعاقد مع محمد سيحا من المقاولون العرب.