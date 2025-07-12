شكرا لقرائتكم خبر عن 25 ألف دولار غرامة على الزمالك بسبب تأخر سداد قيمة صفقة أحمد الجفالي والان مع تفاصيل الخبر

تعرض نادى الزمالك لغرامة مالية قدرها 25 ألف دولار بسبب تأخر سداد القسط الأخير لنظيره الاتحاد المنستيري التونسي فى صفقة انتقال أحمد الجفالي إلى القلعة البيضاء حسب العقد المبرم بين الطرفين.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365"، أن القسط الأخير المستحق على الزمالك يبلغ 300 ألف دولار، وكان من المفترض سداده فى شهر مايو الماضي، ومع عدم الالتزام من جانب النادى الأبيض، تم تطبيق بند الغرامة المنصوص عليه فى العقد ما يعادل 5% من قيمة الصفقة كاملة، وهو 500 ألف دولار.

ومنح نادي الاتحاد المنستيري التونسي الزمالك مهلة أخيرة مدتها أسبوع واحد، لسداد القسط الأخير من مستحقات صفقة اللاعب أحمد الجفالي، والتي تبلغ 325 ألف دولار، مرفقة بغرامة تأخير نظير عدم الالتزام بالسداد في الموعد المحدد مسبقًا.

وتخلف الزمالك عن سداد القسط الأخير في صفقة الجفالى، والبالغ 300 ألف دولار، خاصة أن الاتفاق تم بين الطرفين على الحصول على خدمات اللاعب مقابل 500 ألف دولار سٌدد منها 200 ألف دولار والباقى كان من المفترض أن يسدد في شهر مايو الماضي.

وترتب على تأخر الزمالك في سداد القسط الأخير من صفقة الجفالى تطبيق غرامة مالية عليه ما يعادل 5 % من قيمة العقد، ما يساوى 25 ألف دولار، ليصبح النادى الأبيض مطالباً بدفع 325 ألف دولار للنادى التونسي.