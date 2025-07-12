شكرا لقرائتكم خبر عن موعد وصول وسام أبو علي إلى القاهرة بعد تجميد ملف رحيله عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يصل الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد مع الفريق، بعدما اتفق مع مسئولى النادي على إغلاق ملف الرحيل حالياً بسبب عدم موافقة الأهلي على العروض التي وصلت مؤخراً ضم اللاعب.

وطلب وسام أبو علي الرحيل بعدما تلقى عروضاً مُغرية له من أندية خليجية وأوروبية وأمريكية، أبرزها الريان القطري والوصل الإماراتي وريد بولز الأمريكي، ورغم رفض الأهلي فى البداية رحيل اللاعب بسبب حاجة الفريق لجهوده إلا أن الإدارة الحمراء وافقت على فكرة الرحيل بشرط وصول عروض بـ10 ملايين دولار.

وتوقفت العروض التي وصلت إلى وسام عند 6 أو 7 مليون دولار، وهو ما رفضه الأهلي واصر النادي على موقفه وطلب من اللاعب الالتزام بالمبلغ الذي حدده للرحيل وأمام هذا الموقف الحاسم من الأهلي، أعلن وسام احترامه والتزامه بقرار النادي.

من ناحية أخرى، يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي الإثنين المقبل على ملعب التتش الاستعداد للموسم الجديد، حيث سيتدرب الفريق لمدة أربعة أيام على ملعب التتش قبل السفر إلى تونس يوم 18 يوليو الجاري لبدء المعسكر الخارجي هناك.

وقال مصدر في النادي الأهلي ، إن الوديات التي سيخوضها الفريق في معسكر تونس قد تشهد تغييراً بعد اعتذار فريقي الترجي والأفريقي التونسيين عن مواجهة الأهلي، الأمر الذي جعل إدارة القلعة الحمراء تتفق مع نادي شباب بلوزداد الجزائري لمواجهته ودياً، حيث سيتواجد الفريق الجزائري بتونس في نفس الفترة التي سيتواجد فيها الأهلي هناك، وبذلك سيلعب الأهلي أول مباراة ودية يوم 21 يوليو أمام اتحاد قسنطينة الجزائري ثم مواطنه شباب بلوزداد يوم 25 على أن يختتم الوديات يوم 28 بمواجهة النجم الساحلي التونسي في الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيسه.