شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. منتخب مصر يكتسح تشاد بخماسية فى تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 12 يوليو 1991، اكتسح منتخب مصر نظيره تشاد بخمسة أهداف مقابل هدف سجلها التوأم حسام حسن، وإبراهيم حسن، وهانى رمزى "هدف"، وأحمد رمزى هدفين فى الجولة الخامسة لتصفيات المؤهلة لأمم السنغال "1992" ليرفع المنتخب المصرى رصيده إلى "8" نقاط متساويا مع تونس، لتصبح مواجهتهما بالقاهرة فى الجولة الأخيرة الحاسمة لبطاقة التأهل.

وجاء تشكيل المنتخب المصرى مكونا من:

أحمد شوبير، إبراهيم حسن، هشام يكن، هانى رمزي، ربيع ياسين "كابتن المنتخب"، أحمد رمزي، إسماعيل يوسف، طارق الصاوى (أشرف قاسم)، محمد فكرى الصغير، حسام حسن، ومجدى طلبة (فوزى جمال).

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.