شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد ذهبيتين بمنافسات تحت 19 سنة ببطولة العالم للتتابعات للخماسي الحديث والان مع تفاصيل الخبر

توج المنتخب الوطني للخماسي الحديث بميداليتين ذهبيتين بمنافسات التتابع تحت 19 سنة ببطولة العالم للتتابعات للخماسي الحديث، المقامة بالإسكندرية، خلال الفترة من 7 إلى 14 يوليو الجاري.

وجاء تتويج زوجي الآنسات المكون من عاليه عنايت وسارة عبيد بالميدالية الذهبية عقب حصدهما 1258 نقطة في المركز الأول، فيما جاء الزوجي البولندي في المركز الثاني برصيد 1195 نقطة.

فيما جاء تتويج زوجي الشباب المكون من محمد حسن واسامة مدحت بالميدالية الذهبية عقب حصدهما 1487 نقطة في المركز الأول، فيما جاء الزوجي البولندي في المركز الثاني برصيد 1409 نقطة، والزوجي الكويتي في المركز الثالث برصيد 906 نقطة.

وقام بتسليم الميداليات كل من: سلفستر زاري رئيس الاتحاد الأفريقي للخماسي الحديث، ورفائيل أكوستا وإدڤيناس كرونجلاكاس عضوا اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والدكتور ناصر الوليد رئيس الاتحاد الكويتي للخماسي الحديث، وهاشم يس المدير التنفيذي للاتحاد المصري للخماسي الحديث، والدكتور سيد فتحي المدير الإقليمي للفعاليات بمستشفيات أندلسية.

تختتم البطولة غدا بإقامة منافسات تتابع تحت 17 سنة للشباب والآنسات لترفع مصر رصيدها من الميداليات في البطولة إلى 10 ميداليات حتى الآن، بواقع 7 ذهبيات، وفضيتين، وبرونزية واحدة.

وتشهد بطولة العالم للتتابعات مشاركة 340 لاعبًا ولاعبة من 36 دولة.