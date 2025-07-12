شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق ملف التفاوض مع مصطفى محمد خلال ميركاتو الصيف.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

أغلق مسئولو النادي الأهلي باب التفكير فى ضم مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني الأول ونادي نانت الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال مصدر في الأهلي إن فكرة التفاوض مع مصطفى محمد تم تجميدها حالياً.

وأوضح المصدر أن رغبة الأهلي فى ضم مصطفى محمد لم تستغرق وقتاً طويلاً من الإدارة الحمراء، مُشيراً إلى أن المفاوضات لم تتعد استفساراً من جانب بعض الوسطاء للاعب بعدما خرجت أنباء تُشير إلى أن نانت يرغب في بيع مصطفى محمد.

وأكد المصدر أن مصفى محمد يرغب فى الاستمرار بأوروبا، حتى لو رحل من نانت، لذا تجمّدت المفاوضات معه، كما أن الأهلي كان يرغب في ضمّه حينما طلب وسام أبو علي مهاجم الفريق الرحيل.

وواصل المصدر، قررنا تجميد مفاوضات مصطفى محمد بعد اقتراب وسام من البقاء بسبب الخلافاتت المالية مع الأندية التي طلبت التعاقد معه، فضلاً عن رغبة مصطفى محمد في البقاء بمشواره الاحترافي الخارجي.

من ناحية أخرى ، يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي الإثنين المقبل على ملعب التتش الاستعداد للموسم الجديد، حيث سيتدرب الفريق لمدة أربعة أيام على ملعب التتش قبل السفر إلى تونس يوم 18 يوليو الجاري لبدء المعسكر الخارجي هناك.

وقال مصدر في النادي الأهلي إن الوديات التي سيخوضها الفريق في معسكر تونس قد تشهد تغييراً بعد اعتذار فريقي الترجي والأفريقي التونسيين عن مواجهة الأهلي، الأمر الذي جعل إدارة القلعة الحمراء تتفق مع نادي شباب بلوزداد الجزائري لمواجهته ودياً، حيث سيتواجد الفريق الجزائري بتونس في نفس الفترة التي سيتواجد فيها الأهلي هناك، وبذلك سيلعب الأهلي أول مباراة ودية يوم 21 يوليو أمام اتحاد قسنطينة الجزائري ثم مواطنه شباب بلوزداد يوم 25 على أن يختتم الوديات يوم 28 بمواجهة النجم الساحلي التونسي في الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيسه.