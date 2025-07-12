شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت: لم يصلنا عرض رسمى من الزمالك لضم حامد حمدان ونرفض التفريط فى لاعبينا والان مع تفاصيل الخبر

حرصت إدارة نادي بتروجت على إصدار بيان رسمي لتوضيح الحقائق المتعلقة برحيل لاعبى الفريق، وعلى رأسهم حامد حمدان وتوفيق محمد بعد اهتمام نادي الزمالك بالثنائي.

وجاء بيان بتروجت كالتالي:

نظرا لما تردد من شائعات وبعض التفاصيل المغلوطة خلال الساعات الأخيرة على لاعبي الفريق الأول بالنادي ، يوضح النادي مايلي …

أولا: لم يصل أي عرض رسمي لإدارة النادي سوى عرض نادي قطر القطري للحصول على خدمات حامد حمدان وتم الرد بالاعتذار لهم.

ثانيا تمت إتصالات شفهية فقط من إدارة نادي الزمالك حول اللاعب حامد حمدان واللاعب توفيق محمد وكان الرد بالتمسك باللاعبين نظرا لإحتياج النادي لخدماتهم مع الفريق خلال الفتره الحاليه .. والنادي لم يتطرق لأي تفاصيل مالية تخص عقد شراء اللاعبين مع الزمالك.

ثالثا إدارة النادي لن تفرط في أي لاعب خلال الانتقالات الصيفية نظرا للمنافسة الشديدة في الدوري الممتاز الموسم القادم.

رابعا لاعبو الفريق مستمرين في خوض التدريبات بإنتظام استعدادا للدوري والنادي يواصل تدعيم صفوفه بصفقات مميزة.

خامسا إدارة النادي تستنكر الهجوم على مسؤوليها لعدم الاستغناء عن لاعبيها نظرا لأحقية الإدارة في الحفاظ على القوام الرئيسي للفريق.

ومجلس اداره النادي بقياده اللواء جمال فوزي يؤكد علي حرصه علي عدم المساس بالعناصر المتميزه في الفريق لتقديم افضل النتائج في الموسم القادم للدوري الممتاز.

النادي على مسافة واحدة بين كل الأندية وقرار النادي من يحسم طريقة التفاوض، وأن عقود اللاعبين مستمرة لموسمين وثلاثة قادمة.

حصل اجتماع بين إدارة الزمالك وبتروجت حول الرغبة فى التعاقد مع اللاعب حامد حمدان ومسؤولي الزمالك أبدوا الرغبة بتفهم موقف إدارة النادي، ولكنهم طلبوا عدم غلق باب التفاوض.