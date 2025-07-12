شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي المصري يدخل قائمة المستبعدين قبل الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

قرر التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للنادي المصري ، استبعاد الثلاثي الأجنبي، الغيني أمادو باه، البنيني سامادو أتدجيكو، والنيجيري جون إيبوكا، من الحسابات الفنية للفريق البورسعيدي في الموسم المقبل، وفسخ التعاقد بالتراضي مع اللاعبين الثلاثة قبل انطلاق المرحلة الثالثة من إعداد الفريق للموسم الجديد.

وبذلك ينضم الثلاثي الأجنبي إلى قائمة المستبعدين، والتي تضم كلا من، التونسي فخر الدين بن يوسف، ومحمد دبش، بعد انتهاء تعاقدهما مع الفريق.

وكان المصري نجح في ضم صفقتين وهما، عمر الساعي لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، والجزائري منذر طمين، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.

ويعود غداً، الأحد، فريق الكرة الأول بالنادي المصري إلى استئناف التدريبات داخل معسكر الفريق المقام ببور فؤاد استعداداً للموسم المقبل، بعد انتهاء راحة الـ48 ساعة التي منحها الكوكي للاعبين، حيث يستهل المصري المرحلة الثالثة لفترة إعداده للموسم الجديد والتي بدأت قبل نحو خمسة عشر يومًا.

من جانبه، وضع التونسي نبيل الكوكي المدير الفني الجديد للنادي المصري، برنامجاً خاصاً لتدريبات الفريق بمعسكر بور فؤاد استعداداً للموسم المقبل، بهدف رفع اللياقة البدنية قبل خوض سلسة وديات فى المرحلة الثانية من الإعداد.