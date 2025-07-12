شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اختبارات قطاع براعم كرة القدم بنادي البنك الأهلى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم، السبت، الاختبارات "المجانية" لاختيار أفضل العناصر من اللاعبين الموهوبين بقطاع البراعم بنادي البنك الأهلي ، وذلك فى إطار رؤية النادي المستمرة لاكتشاف وتطوير المواهب الحقيقية فى كرة القدم.

وأكد البنك الأهلي أن الاختبارات مجانية ولا يتم تحصيل أى مقابل مادي تحت أى ظرف، وأن الهدف الرئيسي لنادى البنك الأهلي هو انتقاء لاعبين متميزين فنياًّ وبدنياً.

كما أهاب النادى بجميع أولياء الأمور واللاعبين بعدم التعامل ماليا مع أى شخص أو وكيل يدعى ارتباطه بالنادى مواعيد الاختبارات، وفقا للجدول التالى:



جدول اختبارات البراعم

من ناحية أخرى، يضع مسئولو نادي البنك الأهلي الرتوش الأخيرة على صفقة محمود عماد لاعب فاركو، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعد منافسة قوية مع المصري على ضم اللاعب.

وكان محمود عماد لاعب وسط فريق فاركو دخل دائرة اهتمامات النادي المصري خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لدعم صفوف الفريق البورسعيدي استعداداً للموسم المقبل

2025-2026.