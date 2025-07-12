شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين وقعوا و2 فى الطريق.. الزمالك يعلن تدريجياً عن صفقاته الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ نادي الزمالك ، خلال الساعات المقبلة، الإعلان الرسمي عن صفقاته الجديدة التي تم التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بشكل تدريجي عبر المنصات الإعلامية للنادي، في إطار خطة تهدف لتشويق الجماهير البيضاء قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وأنهى الزمالك حتى الآن عددًا من الصفقات القوية لدعم صفوف الفريق الأول، في ظل سعي الإدارة لتجهيز فريق قادر على المنافسة على كافة البطولات خلال الموسم المقبل.

وشملت الصفقات التي حسمت كلًا من: أحمد شريف وعمرو ناصر من فاركو، والمهاجم الكونغولي شيكو بانزا من نادي أمادورا البرتغالي، ولاعب الوسط الشاب الفلسطيني آدم كايد من بريدا الهولندي، بالإضافة إلى الحارس المهدي سليمان فى صفقة انتقال حر.

في الوقت ذاته، يواصل النادي مفاوضاته لضم الثنائي أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي، وحامد حمدان لاعب بتروجت، كما نفى مصدر داخل الزمالك ما تردد بشأن التفاوض مع الجناح زيني سلفادور لاعب أيك أثينا، مؤكدًا أن الصفقة لا تمت للحقيقة بصلة.