شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب المواي تاي يبدأ الاستعداد للمشاركة فى بطولة العالم للشباب بأبوظبي والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منتخب مصر للمواي تاي رحلة الاستعداد للمشاركة المرتقبة في بطولة العالم للشباب المقرر إقامتها بأبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 10 إلى 20 سبتمبر المقبل.

وشهدت الساعات الماضية إقامة أول تجمع لعناصر منتخب الناشئين والشباب، تحت قيادة رفعت جابر المدير الفني للفراعنة.

كما يضم الجهاز الفني لمنتخب المواي تاي كلا من وائل فهر "مدرب"، عمرو مجدي "مدرب"، ويكثفون جهدهم خلال الفترة الحالية لرفع مستوى جاهزية اللاعبين للبطولة المقبلة.

وفي هذا الإطار، أكد محمد إبراهيم رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، أنه لن يدخر جهدًا في سبيل دعم منتخب الشباب والناشئين خلال الفترة الحالية، موضحا أنه يتم تلبية كل الاحتياجات وتهيئة المناخ المناسب للتدريب.

ولفت إلى أن الاتحاد بالتنسيق مع الجهاز الفني المنتخب سوف يوفرون أحدث البرامج العلمية المستوحاة من مدارس متقدمة فنيًا في اللعبة كي تساعد اللاعبين على الوصول إلى أعلى مستوى فني يمكنهم من المنافسة على لقب بطولة العالم.

وأوضح محمد إبراهيم رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، أن منتخب الناشئين والشباب يضم عناصر متميزة قادرة على تمثيل الفراعنة في كل البطولات الرياضية التي يشاركون فيها والمنافسة على حصد الميداليات والصعود إلى منصات التتويج مؤكدا أنه سوف يتم إعطاء فرص لعناصر وعدة للمشاركة في البطولة.

ومن جانبه، فقد صرح محمود سعيد المدير التنفيذي للاتحاد المصري للمواي تاي، أن الاتحاد يرى في هذه المرحلة السنية من اللاعبين جيلا واعدا يمثل مستقبل رياضة المواي تاي في مصر.

وأشار إلى أن الاتحاد سوف يساند الناشئين والشباب من أبنائه بكل قوة وتوفير كل الإمكانيات اللازمة من أعلى المعايير العلمية والفنية للتركيز في التدريب ورفع مستواهم البدني والفني ليكونوا على قدر المنافسة في البطولة.

وفي الختام، شدد أحمد رمضان أمين الصندوق وعضو مجلس الإدارة، على أنه من المقرر إقامة ندوات للاعبين لمناقشة آخر المستجدات والتعديلات التي تمت علي القانون الدولي للعبة كي يكونوا على دراية بكل جديد في عالم المواي تاي.