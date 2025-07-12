شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث ترضية وسام أبو علي لإغلاق ملف الرحيل فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

يبحث مسئولو النادى الأهلى تقديم ترضية مالية للفلسطينى وسام أبو على مهاجم الفريق لإغلاق ملف رحيله عن القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفى الحالي، وأبدى وسام أبو علي رغبة قوية في الرحيل عن الأهلي وخوض تجربة احترافية، رغم تمسك مسئولي القلعة الحمراء ببقاء اللاعب في ظل حاجة الفريق له.

ويرتبط وسام أبو علي بعقد مع النادي الأهلي، لمدة 3 مواسم أخرى حتى صيف 2028، بحيث إنه قضى موسمًا ونصف مع المارد الأحمر.

وقدم وسام أبو علي نسخة مميزة خلال موسم ونصف مع الأهلي، حيث إنه لعب 60 مباراة، قدم فيهم 48 مساهمة تهديفية، بعد إحراز 38 هدفًا وصناعة 10.

يأتى ذلك بعدما قرر ناديا الريان القطري والوصل الإماراتى الانسحاب من التفاوض على شراء وسام أبو على بسبب رفض الاهلى تقليص مطالبه المادية للاستغناء عن الفدائى والتي وصلت لعشرة مليون دولار.

ويرغب مسئولو الأهلى في حسم ملف وسام أبو على سريعاً قبل عودة المارد الأحمر للتدريبات استعداداً للسفر لتونس لخوض معسكر الاعداد للموسم المقبل.

من ناحية أخرى، يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي يوم 14 يوليو الجاري الإستعداد للموسم الجديد حيث سيخوض الفريق تدريبات يومية على ملعب التتش لمدة 4 أيام قبل السفر يوم 18 الشهر ذاته إلى تونس لإقامة معسكر خارجي بها استعداداً للموسم الجديد.

وأنهى مسئولو الأهلي ترتيبات معسكر الفريق في تونس الذي سيُقام الأسبوع المقبل استعداداً للموسم الجديد، حيث قاموا بأستخراج تأشيرات السفر وإنهاء باقي الإجراءات من حجز تذاكر السفر والإقامة هناك وحجز ملاعب التدريبات وطريقة التنقّل هناك.

وقال مصدر في الأهلي، إن الوديات التي سيخوضها الفريق في معسكر تونس قد تشهد تغييراً بعد اعتذار فريقي الترجي والأفريقي التونسيين عن مواجهة الأهلي، الأمر الذي جعل إدارة القلعة الحمراء تتفق مع نادي شباب بلوزداد الجزائري لمواجهته ودياً حيث سيتواجد الفريق الجزائري بتونس في نفس الفترة التي سيتواجد فيها الأهلي هناك، وبذلك سيلعب الأهلي أول مباراة ودية يوم 21 يوليو أمام إتحاد قسنطينة الجزائري ثم مواطنه شباب بلوزداد يوم 25 على أن يختتم الوديات يوم 28 بمواجهة النجم الساحلي التونسي في الإحتفال بمرور مائة عام على تأسيسه.