شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرد على رغبة نادي الأخدود السعودي فى ضم إمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

جدد مسئولو النادي الأهلي رفضهم الاستغناء عن إمام عاشور لاعب الفريق خلال الفترة الإنتقالات الصيفية الجارية بسبب حاجة الفريق إلى جهوده.

ورغم أن الأهلي أعلن منذ عدة أيام بشكل رسمي أن إمام مُستمر مع الفريق وسيتم تعديل عقده ضمن أكثر من لاعب آخر بالفريق، إلا أن العروض لم تنقطع ومازالت تصل للاعب بشكل جاد.

وارتبط اسم إمام عشور بعدة عروض خلال الفترة الأخيرة، أبرزها من السعودية، وتحديداً ناديي نيوم والأخدود بجانب أندية أخرى فى الخليج.

وقال مصدر في الأهلي، إن رحيل أمام عاشور حالياً مرفوض تماماً لأنه أحد أهم العناصر بالفريق ولا يمكن الاستغناء عنه، خاصة أنه ساهم بشكل كبير فى تتويج الأهلي ببطولة الدوري الموسم الماضي وكلل مجهوده بالحصول على لقب هداف الدوري.

من ناحية أخرى، يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي الإثنين المقبل على ملعب التتش الاستعداد للموسم الجديد، حيث سيتدرب الفريق لمدة أربعة أيام على ملعب التتش قبل السفر إلى تونس يوم 18 يوليو الجاري لبدء المعسكر الخارجي هناك.

وقال مصدر في النادي الأهلي إن الوديات التي سيخوضها الفريق في معسكر تونس قد تشهد تغييراً بعد اعتذار فريقي الترجي والأفريقي التونسيين عن مواجهة الأهلي، الأمر الذي جعل إدارة القلعة الحمراء تتفق مع نادي شباب بلوزداد الجزائري لمواجهته ودياً، حيث سيتواجد الفريق الجزائري بتونس في نفس الفترة التي سيتواجد فيها الأهلي هناك، وبذلك سيلعب الأهلي أول مباراة ودية يوم 21 يوليو أمام اتحاد قسنطينة الجزائري ثم مواطنه شباب بلوزداد يوم 25 على أن يختتم الوديات يوم 28 بمواجهة النجم الساحلي التونسي في الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيسه.