شكرا لقرائتكم خبر عن 3 صفقات مطلوبة فى الزمالك خلال الساعات المقبلة.. المفاوضات مستمرة والان مع تفاصيل الخبر

يسعى مسئولو نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، لإنهاء عدد من الصفقات خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وتحديدا خلال الساعات المقبلة، لتدعيم صفوفه من أجل استعادة نغمة البطولات المحلية والأفريقية مجدداً.

ويتمسك نادي الزمالك بفرصته فى التعاقد مع التونسي محمود غربال، ظهير أيمن نادي الاتحاد المنستيري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم علمه بوجود عروض أوروبية تلقاها اللاعب الفترة الأخيرة.

ويُخطط مسئولو الزمالك لتقديم عرض مالي مُغرٍ فى ظل رغبة الجهاز الفني في تدعيم مركز الظهير الأيمن بعناصر مميزة قبل انطلاق الموسم الجديد.

يكثف مسئولو نادى الزمالك مفاوضاتهم مع إدارة فريق بتروجت من أجل التعاقد مع الفلسطيني حامد حمدان جناح الفريق البترولى، لتدعيم صفوف القلعة البيضاء فى الانتقالات الصيفية الحالية.

ويواصل الفلسطينى حامد حمدان لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى بتروجت، الضغط على إدارة ناديه من أجل الموافقة على عرض الزمالك، والانتقال لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتلقى حامد حمدان عرضًا من نادى الزمالك، بالإضافة إلى عرض من نادى قطر القطرى، وأبدى اللاعب تمسكه بالانتقال للقلعة البيضاء، رافضًا مناقشة أى عروض أخرى

وصل الأنجولى شيكو بانزا لاعب إستريلا أمادورا البرتغالي إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، تمهيدًا للانضمام إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وسيمتد عقد اللاعب مع الزمالك لمدة أربع سنوات، في صفقة تبلغ قيمتها 800 ألف دولار، حيث سيتم سداد جزء من المبلغ فور التوقيع، على أن يتم الاتفاق مع ناديه البرتغالي على جدول زمني لسداد الدفعات المتبقية.

وتأتي صفقة بانزا في إطار خطة الإدارة الفنية لتدعيم خط الهجوم بناءً على توصية المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا.