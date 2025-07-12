شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوزها على لاعبة إسرائيل.. وزير الرياضة يشيد بـ لانا فتح الله فى بطولة أوروبا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

ثمّن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الأداء المشرف الذي قدمه لاعبو مصر الناشئون في بطولة European Junior Open للاسكواش، التي تستضيفها مدينة هامبورج الألمانية خلال الفترة من 10 إلى 13 يوليو الجاري، مؤكدًا أن النتائج الإيجابية المحققة فى هذه البطولة تعكس وجود أجيال متتالية قادرة على الحفاظ على ريادة مصر في رياضة الاسكواش على المستوى الدولي.

وأشاد الوزير على وجه الخصوص بالأداء القوي والروح الوطنية التي ظهرت بها اللاعبة المصرية لانا فتح الله، بعد فوزها المستحق على لاعبة إسرائيلية بنتيجة 3-0 في مباراة حاسمة، تأهلت على إثرها إلى نصف نهائي البطولة، في واحدة من أبرز مواجهات البطولة حتى الآن.

وقال الدكتور أشرف صبحي، "نثمن أداء ناشئي وناشئات مصر في رياضة الاسكواش، وهو ما يعكس الجهود المبذولة في إعداد جيل واعد يواصل مسيرة الإنجازات المصرية عالميًا، كما نثني على الأداء الفني للمنتخبات الوطنية".

تُعد بطولة European Junior Open واحدة من أقوى البطولات الدولية للناشئين والناشئات، حيث تشهد مشاركة واسعة من مختلف الدول، ويخوض منافساتها في النسخة الحالية نحو 30 لاعبًا ولاعبة من الفئات العمرية: تحت 13، 15، 17، و19 سنة.

وتشارك بعثة مصر في البطولة بعدد من أبرز المواهب الصاعدة، ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصري للاسكواش، والتي تهدف إلى دعم اللاعبين في مختلف المراحل السنية، وصقل خبراتهم من خلال المشاركات الخارجية، بما يسهم في رفع مستوياتهم الفنية وإعدادهم لتحقيق المزيد من الإنجازات على الصعيد الدولي.