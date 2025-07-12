شكرا لقرائتكم خبر عن وصول منتخب ناشئي يد الجزائر للقاهرة لخوض وديات الاستعداد لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

وصل المنتخب الجزائري للناشئين لكرة اليد مواليد 2006 إلى القاهرة للدخول فى معسكر تحضيري خلال الفترة من 11 إلى 23 يوليو الجارى، يخوض خلاله المنتخب الجزائري بعض المباريات الودية، وذلك فى إطار الاستعدادات لبطولة العالم للناشئين التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس المقبل.

وكان الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى لكرة اليد للناشئين قد اختار التواجد فى المجموعة السابعة ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم.

ويتواجد مع الفراعنة فى المجموعة السابعة وتضم رفقته كلا من اليابان وكوريا والبحرين.