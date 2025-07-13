شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى اتفاقه مع أحمد راضى لتدعيم صفوف فريق كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

أنهى مسئولو نادى الزمالك الإتفاق مع أحمد راضى لاعب كرة اليد السابق بالأهلى وسبورتنج لتدعيم صفوف الفريق الأبيض فى الموسم الجديد بعقد يمتد لمدة 3 مواسم.

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك مؤخرا، برئاسة حسين لبيب، عن التعاقد مع يوسف عمرو، لاعب المقاولون العرب، لتدعيم صفوف فريق 2008 لكرة اليد بالقلعة البيضاء.

ووقع يوسف عمرو على عقود انضمامه لنادي الزمالك، عقب الجلسة التي جمعته بالكابتن حسن يسري، رئيس جهاز كرة اليد بالنادي.

وتمكن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، من التعاقد مع بيجاد مروان، لاعب سبورتنج، لتدعيم صفوف فريق كرة اليد بالقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.