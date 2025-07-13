شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينهى إجراءات ضم محمد شكرى فى صفقة تبادلية مع سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

أتم مسئولو النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم الجديد، في صفقة تبادلية بموجبها ينضم خالد عبد الفتاح وكريم الدبيس إلى نادي سيراميكا، حيث ينضم الأول على سبيل البيع النهائي والثاني على سبيل الإعارة مع دفع مقابل مالي إلى سيراميكا.

وتوصل الناديان إلى اتفاق نهائي على تفاصيل الصفقة التبادلية بعد الاتفاق على الأسماء التي ستنضم من الأهلي إلى سيراميكا ضمن هذه الصفقة.

من ناحية أخرى، يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي الإثنين المقبل على ملعب التتش الاستعداد للموسم الجديد، حيث سيتدرب الفريق لمدة أربعة أيام على ملعب التتش قبل السفر إلى تونس يوم 18 يوليو الجاري لبدء المعسكر الخارجي هناك.

وقال مصدر في النادي الأهلي ، إن الوديات التي سيخوضها الفريق في معسكر تونس قد تشهد تغييراً بعد اعتذار فريقي الترجي والأفريقي التونسيين عن مواجهة الأهلي، الأمر الذي جعل إدارة القلعة الحمراء تتفق مع نادي شباب بلوزداد الجزائري لمواجهته ودياً، حيث سيتواجد الفريق الجزائري بتونس في نفس الفترة التي سيتواجد فيها الأهلي هناك، وبذلك سيلعب الأهلي أول مباراة ودية يوم 21 يوليو أمام اتحاد قسنطينة الجزائري ثم مواطنه شباب بلوزداد يوم 25 على أن يختتم الوديات يوم 28 بمواجهة النجم الساحلي التونسي في الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيسه.