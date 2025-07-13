شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 12 - 7 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 12 - 7 - 2025، العديد من الأحداث والأخبار المهمة، على رأسها تحديد يوم 5 سبتمبر موعدا لمباراة مصر وإثيوبيا فى تصفيات كأس العالم، والكشف عن تطورات مفاوضات الزمالك مع حامد حمدان لاعب بتروجت.

منتخب مصر يواجه إثيوبيا 5 سبتمبر باستاد القاهرة فى تصفيات المونديال

حدد منتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب 5 سبتمبر المقبل موعدا لمباراة إثيوبيا فى الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 ، على أن يقام اللقاء باستاد القاهرة الدولي، وتم إخطار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بموعد المباراة.

بتروجت: لم يصلنا عرض رسمى من الزمالك لضم حامد حمدان ونرفض التفريط فى لاعبينا

كشف مصدر أن التونسي سيف الدين الجزيري ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أبدى استعداده للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في حال طلب النادي الاستغناء عن خدماته، بشرط الحصول على كافة مستحقاته المالية المتأخرة.

أحمد عبد القادر يقترب من الانتقال للحزم السعودي بعد ترحيب الأهلي

اقترب أحمد عبد القادر لاعب الأهلي من الرحيل إلى نادي الحزم السعودي على سبيل البيع النهائي، بعدما تلقى مسئولو القلعة الحمراء عرضاً بـ مليون و250 ألف دولار لشراء اللاعب نهائياً، وهو ما وافق عليه الأهلي، ويضع الناديان حالياً الرتوش النهائية حول الصفقة لإنهائها بشكل رسمي.

تولي عبد الرحمن إسماعيل مهام عمله داخل نادي الزمالك مديرًا للتعاقدات، رغم عدم صدور إعلان رسمي من إدارة النادي حتى الآن، إلا أن تواجده أصبح فعلياً داخل مقر القلعة البيضاء، حيث يعمل بشكل مباشر إلى جانب المدير الرياضي جون إدوارد، في إطار التحضيرات الجارية لسوق الانتقالات الصيفية.

توصل مسئولو النادي الأهلي إلى اتفاق مع نظرائهم في نادي سيراميكا لشراء أحمد رمضان بيكهام مدافع الأخير على سبيل البيع النهائي، بعدما كان الاتفاق قبل مشاركة الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية على الانضمام على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء مقابل دفع مبلغ مالي محدد مسبقاً.