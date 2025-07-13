حامد حمدان يعقد جلسة مع وكيله لبحث موقفه النهائى من الانتقال للزمالك

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القاهرة - سامية سيد - يعقد الفلسطينى حامد حمدان ، لاعب فريق الكرة الأول بنادى بتروجت ، جلسة مع سمير الحاوى وكيل أعماله لبحث الموقف النهائى من انتقاله لصفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويأمل حامد حمدان فى التوصل لحل مع إدارة نادى بتروجت من أجل تحقيق رغبته فى الانتقال لصفوف الزمالك، لاسيما أن إدارة الفريق البترولي أكدت تمسكها باللاعب وعدم وجود نية للتفريط فى خدماته بالوقت الحالي.

وكان رامي حمدان شقيق حامد حمدان أكد أن أخيه مستعد للعب لنادى الزمالك دون شروط وهو في حالة سيئة جدا ويرغب في الانتقال إلى القلعة البيضاء.

وقال رامي حمدان، في مداخلة مع إبراهيم عبد الجواد في برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورت: "حامد مستعد يلعب للزمالك بدون اي شروط، ومستعدين ندفع من جيوبنا من أجل اللعب للزمالك".

وأضاف حامد حمدان: "إدارة بتروجت ما زالت متمسكة باللعب، ونتمني الموافقة على تحقيق حلم ليس حلم لاعب بل هو حلم شعب فلسطين باللعب للزمالك".

وتابع شقيق حامد حمدان: "اللاعب في حالة نفسية سيئة جدًا ولم يتحدث مع أي فرد في العائلة سوى والدته، وإدارة بتروجت ترغب في الاحتفاظ بخدمات شقيقى لنهاية عقده في شهر يونيو المقبل".