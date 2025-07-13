شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يستدعى خماسى المقاولون العرب لمعسكره المفتوح استعدادا لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استدعى منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما بقيادة أسامة نبيه، خماسى فريق المقاولون العرب وهم إياد صلاح وعمر ثروت وأحمد طلعت محرم وعلي طارق سليمان وأحمد محسن، للانضمام لمعسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2005، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للشباب في دولة تشيلي.

وينتظم منتخب مصر للشباب في معسكر مفتوح بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، ويستعد لخوض وديتين أمام الكويت يومى 17 و20 يوليو الجارى.

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب السادسة مساء الخميس 17 يوليو الجاري موعدا للمباراة الودية الأولى مع الكويت، على أن تقام بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.