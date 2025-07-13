شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يقترب من ضم الجزائري آدم رجم والان مع تفاصيل الخبر

اقترب مسئولو نادي مودرن سبورت من التعاقد مع الجزائري آدم رجم، لاعب فريق شبيبة القبائل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب للكشف الطبي فور وصوله إلى القاهرة، تمهيدًا للتوقيع على عقد مدته ثلاث سنوات، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن البنود الشخصية للصفقة.

وكان نادي مودرن سبورت قد نجح مؤخرًا في ضم عدد من الصفقات المميزة، أبرزهم كمال السيد حارس مرمى الإسماعيلي السابق، ومحمد يسري مدافع المنصورة، ومحمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي، بالإضافة إلى رشاد المتولي صانع ألعاب بتروجت، الذي انضم في صفقة انتقال حر لمدة أربعة مواسم بعد نهاية عقده مع ناديه، وعماد حمدي القادم من صفوف الإسماعيلي.

ويواصل المدير الفني مجدي عبد العاطي تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا من خلال التدريبات الجماعية المكثفة، التي تُقام حاليًا على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي، ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد.