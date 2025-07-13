شكرا لقرائتكم خبر عن المشاركة الأساسية وراء موافقة كريم الدبيس على الإعارة إلى سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

رحب كريم الدبيس لاعب الأهلي بفكرة الانتقال إلى نادي سيراميكا على سبيل الإعارة خلال الموسم الجديد، ضمن صفقة انضمام محمد شكري إلى النادي الأهلي، بحثا عن الحصول على فرصة المشاركة الأساسية مع الفريق الأحمر في الموسم القادم، في ظل صعوبة الحصول على فرصة بعد انضمام محمد شكري.

ويواجه كريم الدبيس صعوبة في الحصول على فرصة حقيقية بالأهلي، خاصة بعد قرار التعاقد مع محمد شكري وخروجه من حسابات خوسيه ريبيرو خلال المشاركة في كأس العالم للأندية، ومن قبلها وقت وجود مارسيل كولر وعماد النحاس على رأس القيادة الفنية للفريق الأحمر.

من ناحية أخرى، يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي الإثنين المقبل على ملعب التتش الاستعداد للموسم الجديد، حيث سيتدرب الفريق لمدة أربعة أيام على ملعب التتش قبل السفر إلى تونس يوم 18 يوليو الجاري لبدء المعسكر الخارجي هناك.

وقال مصدر في النادي الأهلي، إن الوديات التي سيخوضها الفريق في معسكر تونس قد تشهد تغييراً بعد اعتذار فريقي الترجي والأفريقي التونسيين عن مواجهة الأهلي، الأمر الذي جعل إدارة القلعة الحمراء تتفق مع نادي شباب بلوزداد الجزائري لمواجهته ودياً، حيث سيتواجد الفريق الجزائري بتونس في نفس الفترة التي سيتواجد فيها الأهلي هناك، وبذلك سيلعب الأهلي أول مباراة ودية يوم 21 يوليو أمام اتحاد قسنطينة الجزائري ثم مواطنه شباب بلوزداد يوم 25 على أن يختتم الوديات يوم 28 بمواجهة النجم الساحلي التونسي في الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيسه.