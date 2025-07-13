شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يبدأ اليوم المرحلة الثالثة من الإعداد للموسم الجديد ببور فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

يعود فريق الكرة الأول بالنادي المصري لاستئناف التدريبات اليوم، الأحد، داخل معسكر الفريق المقام ببور فؤاد استعداداً للموسم المقبل، بعد انتهاء راحة الـ 48 ساعة التي منحها الكوكي للاعبين، حيث يستهل المصري المرحلة الثالثة لفترة إعداده للموسم الجديد والتي بدأت قبل نحو خمسة عشر يومًا.

وكان المصري قد خاض أولى مبارياته الودية استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الخميس الماضي فى ختام المرحلة الثانية من الإعداد، وهي المباراة التي جمعته بفريق القابوطي والتي انتهت بفوز المصري بخماسية نظيفة.

ونجح المصري في ضم صفقتين هما عمر الساعي لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، والجزائري منذر طمين، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.

من جانبه، وضع التونسي نبيل الكوكي المدير الفني الجديد للنادي المصري، برنامجاً خاصاً لتدريبات الفريق بمعسكر بور فؤاد استعداداً للموسم المقبل، بهدف رفع اللياقة البدنية قبل خوض سلسة وديات في المرحلة الثانية من الإعداد.