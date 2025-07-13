شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب وصول المحترفين الليلة استعداداً للظهور فى التتش غداً والان مع تفاصيل الخبر

يترقب الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو، وصول لاعبيه الأجانب للقاهرة خلال الساعات المقبلة، لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد مع الفريق التى تنطلق غداً الإثنين باستاد مختار التتش.

ويصل للقاهرة اليوم كل من الفلسطينى وسام أبو على والمغربى أشرف داري وأشرف بن شرقي والتونسي محمد علي بن رمضان والمالي أليو ديانج والسلوفيني جراديشار.

وتعاقد الأهلى مع التونسى محمد على بن رمضان واستعاد جهود نجمه السابق محمود حسن تريزيجيه، وكذلك المالى أليو يانج، وتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو ومحمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب، وضم أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا بنظام الإعارة لموسم مع خيار الشراء النهائي، وتم شراء مصطفى العش من زد بشكل نهائى بعد انتهاء إعارته، وتعاقد مع محمد شكري من سيراميكا وياسين مرعى من فاركو ومحمد شريف فى صفقة انتقال حر.

ورحل عن صفوف الأهلى 9 لاعبين حتى الآن هم على معلول وعمرو السولية وأكرم توفيق وحمزة علاء ورامى ربيعة، بجانب انتهاء إعارة المغربى يحيى عطية الله، ورحل عمر الساعى للمصري البورسعيدى على سبيل الإعارة موسماً وكذلك رحل خالد عبد الفتاح وإعارة كريم الدبيس لصفوف سيراميكا.

ويولي الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة الأسبانى خوسيه ريبيرو أهمية كبرى لفترة الإعداد للموسم الجديد خاصة في ظل رغبة الأهلي في استعادة كامل جاهزيته بعد موسم مزدحم بالمباريات والبطولات.

ويُنتظر أن تشهد التدريبات الأولى حضور جميع العناصر الأساسية، إلى جانب متابعة دقيقة لحالة بعض اللاعبين العائدين من الإصابة، تمهيدًا لحسم قرارات فنية تتعلق بالقائمة النهائية التي ستخوض المعسكر الخارجي.