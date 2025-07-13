شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية تخطر كاف بملاعبها بالنسخة الجديدة لدوري الأبطال والكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطرت الأندية المصرية الأربعة المشاركة في بطولتي دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية للموسم الجديد الكاف بالملاعب التي ستستضيف مبارياتها فى النسخة الجديدة.

واختار الأهلي استاد القاهرة كملعب رئيسي لاستضافة مباريات الفريق، بالإضافة إلى ملعب السلام ليكون ملعبا بديلا، كما اختار الزمالك استاد القاهرة كملعب أساسى وملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية البديل.

واختار بيراميدز ملعب الدفاع الجوى كملعب رئيسى، وملعب هيئة قناة السويس كملعب بديل، واختار النادي المصرى البورسعيدى ملعب هيئة قناة السويس كملعب رئيسى، واستاد برج العرب بديلا.