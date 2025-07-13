شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتمسك بـ محمود زلاكة تحسبًا لرحيل إبراهيم عادل للجزيرة الإماراتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك نادي بيراميدز ببقاء اللاعب محمود زلاكة ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل اقتراب رحيل زميله إبراهيم عادل إلى نادي الجزيرة الإماراتي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف مصدر داخل نادي بيراميدز أن الجهاز الفني للفريق رفض مناقشة أي عروض لرحيل زلاكة في الوقت الحالي، نظراً للحاجة الفنية إلى جهوده، خاصة في مركز الجناح الهجومي، تحسبًا لرحيل إبراهيم عادل الذي بات قريبًا من الانتقال للدوري الإماراتي مقابل عرض مالي كبير.

ويسعي الجهاز الفني لبيراميدز لتجهيز زلاكة بشكل أكبر تحسباً لأي تغييرات في تركيبة الخط الأمامي.