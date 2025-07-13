شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أجانب الزمالك تكتمل بـ شيكو بانزا.. ورحيل محتمل مع وقف التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع إعلان نادي الزمالك المحتمل، خلال الساعات المقبلة، بالتعاقد مع المهاجم الأنجولي شيكو بانزا ، ستكون قائمة اللاعبين الأجانب فى صفوف الفريق الأول قد اكتملت رسميًا، وفقًا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، التي تسمح لكل نادٍ بقيد خمسة لاعبين أجانب فوق السن.

اللاعبون الأجانب حاليًا فى الزمالك هم: التونسيان سيف الدين الجزيري وأحمد الجفالي، المغربيان زكريا بنتايج وصلاح مصدق، بالإضافة إلى الوافد الجديد شيكو بانزا. ومع اكتمال القائمة لن يكون بمقدور الزمالك التعاقد مع أي لاعب أجنبي جديد فوق السن إلا حال الاستغناء عن أحد الأسماء الحالية.

ووفقًا لمصدر مطلع، فإن إدارة الزمالك تواجه مأزقًا فى هذا الملف، حيث يتمسك بعض اللاعبين الأجانب بالبقاء مع الفريق، وعلى رأسهم صلاح مصدق وسيف الجزيري، اللذان أعلنا رفضهما مناقشة أي عروض للرحيل في الوقت الحالي، إلا حال الحصول على كامل قيمة عقودهما مع النادي حتى نهاية التعاقد.

ويشكل هذا الموقف تحديًا كبيرًا أمام جون إدوارد المدير الرياضى، الذى يرغب في إتاحة مكان لقيد صفقة أجنبية إضافية، خصوصًا إذا ما توفرت فرصة مميزة في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، كما يعكس الوضع الحالي أزمة إدارة التوازن المالي والعقود داخل صفوف الفريق، في ظل رغبة بعض اللاعبين في تأمين مستحقاتهم قبل أي خطوة مستقبلية.