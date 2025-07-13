شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل يقترب من الانتقال للجزيرة الإماراتى مقابل 5 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب إبراهيم عادل ، نجم نادي بيراميدز والمنتخب الوطني، من الانتقال إلى صفوف نادي الجزيرة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل تسهيل إدارة ناديه الحالي لإجراءات الصفقة.

وكشف مصدر مطلع أن إدارة بيراميدز الموجودة في الإمارات تسهّل عملية انتقال اللاعب لنادي الجزيرة، بعد وصول العرض المالي إلى 5 ملايين دولار، ليُعد العرض الأقوى مادياً من بين كافة العروض التي تلقاها اللاعب مؤخراً.

وكان إبراهيم عادل يفضل خوض تجربة الاحتراف الأوروبي، إلا أن عدم تلقيه عرضاً يرضي طموحاته حتى الآن جعله يميل للانتقال إلى الدوري الإماراتي عبر بوابة نادي الجزيرة، في ظل جدية المفاوضات وقوة العرض المقدم.

ومن المنتظر أن تُحسم الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، حال الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالعقد.