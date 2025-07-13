شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلق على العروض الخليجية والليبية لضم حسين الشحات فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

فتح مسئولو النادي الأهلي الباب أمام وصول عرض رسمي لضم حسين الشحات لاعب الفريق بعدما ارتبط اسم اللاعب مؤخراً بعدة عروض خارجية من أندية سعودية وأخرى من الخليج، بجانب عرض جاد من نادي السويحلي الليبي.

وقال مصدر في الأهلي، رغم أننا سبق وأكدنا تمسك النادي ببقاء حسين الشحات وأفشة، إلا أن النادي لا يمكن أن يمنع وصول بل ومناقشة أي عرض لأى لاعب، موضحاً أن النادي مُتمسك بالعناصر المهمة بالفريق، ومنهم حسين الشحات، لكن حال وصول عرض مُغرٍ ومُفيدٍ للنادي واللاعب فمن الوارد الموافقة عليه.

وأضاف المصدر، ما يؤكد كلامي هو ما حدث مع وسام أبو علي، فرغم حاجة الفريق القصوى لجهوده، ورغم أن النادي أعلن تمسكه باللاعب ورفض رحيله، إلا أننا فتحنا مؤخراً باب التفاوض مع أكثر من نادٍ خارجي طلب التعاقد مع اللاعب، لكن الخلافات المالية حالت دون إتمام الصفقة.

وشدد المصدر على أن الأهلي مُنفتح على مناقشة أي عرض لأي لاعب طالما كان العرض مُغرياً ومناسباً ولا يمكن رفضه قبل مناقشته.

وتعاقد الأهلى مع التونسى محمد على بن رمضان واستعاد جهود نجمه السابق محمود حسن تريزيجيه، وكذلك المالى أليو يانج، وتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو ومحمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب، وضم أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا بنظام الإعارة لموسم مع خيار الشراء النهائي، وتم شراء مصطفى العش من زد بشكل نهائى بعد انتهاء إعارته، وتعاقد مع محمد شكري من سيراميكا وياسين مرعى من فاركو ومحمد شريف فى صفقة انتقال حر.

ورحل عن صفوف الأهلى 9 لاعبين حتى الآن هم على معلول وعمرو السولية وأكرم توفيق وحمزة علاء ورامى ربيعة، بجانب انتهاء إعارة المغربى يحيى عطية الله، ورحل عمر الساعى للمصري البورسعيدى على سبيل الإعارة موسماً وكذلك رحل خالد عبد الفتاح وإعارة كريم الدبيس لصفوف سيراميكا.

ويولي الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة الاسبانى خوسيه ريبيرو أهمية كبرى لفترة الإعداد للموسم الجديد خاصة في ظل رغبة الأهلي في استعادة كامل جاهزيته بعد موسم مزدحم بالمباريات والبطولات.

ويُنتظر أن تشهد التدريبات الأولى حضور جميع العناصر الأساسية، إلى جانب متابعة دقيقة لحالة بعض اللاعبين العائدين من الإصابة، تمهيدًا لحسم قرارات فنية تتعلق بالقائمة النهائية التي ستخوض المعسكر الخارجي.