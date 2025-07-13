شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يتسلح بالوديات فى المرحلة الثانية من الإعداد بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي على خوض عدة تجارب ودية بعد الاستقرار بمدينة الإسكندرية، ضمن خطة المرحلة الثانية من إعداد الفريق للموسم الجديد 2025-2026.

وكان البنك الأهلي أنهى المرحلة الأولى من الإعداد مساء الخميس الماضي، بعدما خاض مواجهة ودية تغلب خلالها على نظيره الأميرية بسداسية.

وجاءت أهداف البنك الأهلي عن طريق أحمد النادري، حسن أحمد، احمد ريان ، مصطفى عبد الرحيم ، أسامة فيصل"هدف ذاتى".

وأعلن البنك الأهلي تعاقده مع 6 لاعبين حتى الآن وهم، أحمد متعب 3 مواسم، مصطفى دويدار 3 مواسم، يسري وحيد لاعب الوسط المهاجم لمدة ثلاث مواسم، محمد أشرف بن شرقي لاعب خط وسط غزل المحلة السابق لمدة 4 مواسم، عمرو الجزار لمدة 3 مواسم، وأحمد قفة 3 مواسم.

وسادت حالة من الارتياح بين مسئولي البنك الأهلي خلال الساعات الأخيرة، بعد عودة محمد شريف إلى النادي الأهلي لدعم هجوم القلعة الحمراء خلال الموسم المقبل، وذلك لغلق صفحة رحيل أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.