شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى رياض يغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

غادر النجم إبراهيم محمد رياض، الشهير بـ"مصطفى رياض"، نجم الكرة المصرية السابق ونادي الترسانة، المستشفى بعد تحسن حالته الصحية عقب تعرضه لوعكة خلال الأيام الماضية.

وكشفت والدة النجم السابق، فى تصريحات لـ الخليج 365، عن تحسن صحة نجلها، موضحة أنه غادر المستشفى خوفاً من العدوى ويخضع للرعاية الطبية في المنزل وحالته في تحسن.

ونُقل مصطفى رياض، نجم الترسانة والمنتخب الوطنى الوطنى الأسبق، لأحد مستشفيات المهندسين وهو فى حالة خطرة، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة أثرت على صحته بشكل عام وأدت لضرورة نقله لأحد المستشفيات.

وعلى الفور قام نجوم الترسانة القدامى الذين زاملوا مصطفى رياض، وعلى رأسهم محمود حسن وحسن على وشاكر عبد الفتاح بالذهاب للمستشفى للاطمئنان على زميلهم الأسبق الذى كان أحد أفضل لاعبى مصر عبر التاريخ.

وفاز مصطفى رياض بلقب هداف الدورى مرتين، في موسمى 61 – 62 ، 63 – 64، ونجح مع زميله بالفريق حسن الشاذلى في تحقيق لقب هداف الدوري بالتبادل خمسة مواسم متتالية، وهو ما لم يستطع تحقيقه أى فريق آخر، وهو أحد أعضاء قائمة نادى المائة بالدورى المصرى في المركز الرابع برصيد 123 هدفا.

ويعد مصطفى رياض هداف مصر التاريخى فى الأولمبياد برصيد 6 أهداف والتى أحرزها فى أولمبياد طوكيو عام 1964.