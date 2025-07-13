شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يطلب إقامة معسكر خارجى لمنتخب الشباب قبل كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب أسامة نبيه، المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب تحت 20 عاما، من اتحاد الكرة إقامة معسكر خارجى للمنتخب قبل المشاركة فى كأس العالم فى تشيلى سبتمبر المقبل. كما طلب أسامة نبيه إقامة مباراة ودية خلال هذا المعسكر الخارجى، لتعويد اللاعبين على خوض المباريات خارج الديار قبل خوض منافسات كأس العالم.

ويواصل منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة تدريباته خلال معسكره المفتوح بمشروع الهدف في مدينة 6 أكتوبر، والذى يستمر حتى 31 يوليو الجاري، استعداداً لوديتي المنتخب الكويتي في إطار الإعداد لكأس العالم بتشيلي العام الجاري.

وأعلن الجهاز الفني بقيادة أسامة نبيه قائمة منتخب مصر تحت 20 سنة خلال المعسكر المفتوح، وضمت كلا من: عبد المنعم تامر، أحمد وهب وأحمد منشاوي فى حراسة المرمي، إلى جانب إبراهيم عادل، محمد عوض، أحمد عابدين، عبد الله بوستنجي، معتز محمد، أحمد زيزو، عبد الحميد أحمد، محمد جمال، محمود لبيب، مؤمن شريف، مهاب سامي، أحمد كاباكا، محمد السيد، سيف سفاجا، أحمد وحيد، مروان محمود، محمد عبد الله، عمر سيد معوض، حامد عبد الله، أحمد أبو الفتح، يوسف شلبي، محمود صلاح، ياسين عاطف، علي إيهاب، أحمد ناجي، محمد الدسوقي، يوسف صابر، أدهم كريم، محمد هيثم وحسن صابر.

من جهته قال حمادة أنور المدير الإداري لمنتخب مصر تحت 20 سنة، إن هذه الفترة يتخللها خوض مباراتين وديتين يومي 17 و 20 يوليو المقبل، أمام منتخب الكويت الأولمبي، وذلك ضمن البرنامج الذي اعتمده مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، وفي حضور علاء نبيل المدير الفني للاتحاد.

وأضاف حماده أنور، أن القائمة تضم القوام الأساسي للمنتخب، الذي خاض نهائيات الأمم الأفريقية للشباب، التي أقيمت مؤخرا في مصر، إلى جانب بعض العناصر التي يرغب أسامة نبيه فى رؤيتها وتقييمها .

وتقام منافسات كأس العالم تحت 20 سنة في الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر، وأسفرت القرعة التي أقيمت في وقت سابق عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم تشيلي “المستضيف”، نيوزيلندا واليابان.