شكرا لقرائتكم خبر عن شيفو يقترب من الرحيل عن البنك الأهلي بعد انضمام مصطفى دويدار والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 يوليو 2025 01:45 م

اقترب خالد عبد الشافي الشهير بـ "شيفو" من الرحيل عن البنك الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعد ضم مصطفى دويدار ظهير أيمن إنبي، ويدرس مسئولو البنك الأهلي العروض المقدمة لرحيل شيفو خلال الفترة المقبلة.

وكان البنك الأهلي تعاقد الموسم الماضي مع خالد عبد الشافى شيفو" لمدة 4 مواسم قادماً من لافيينا، لدعم مركز الظهير الأيمن.

وأعلن البنك الأهلي تعاقده مع 6 لاعبين حتى الآن وهم، أحمد متعب 3 مواسم، مصطفى دويدار 3 مواسم، يسري وحيد لاعب الوسط المهاجم لمدة ثلاث مواسم، محمد أشرف بن شرقي لاعب خط وسط غزل المحلة السابق لمدة 4 مواسم، عمرو الجزار لمدة 3 مواسم، وأحمد قفة 3 مواسم.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي على خوض عدة تجارب ودية بعد الاستقرار بمدينة الإسكندرية، ضمن خطة المرحلة الثانية من إعداد الفريق للموسم الجديد 2025-2026.

وكان البنك الأهلي أنهى المرحلة الأولى من الإعداد مساء الخميس الماضي، بعدما خاض مواجهة ودية تغلب خلالها على نظيره الأميرية بسداسية.

وجاءت أهداف البنك الأهلي عن طريق أحمد النادري، حسن أحمد، احمد ريان ، مصطفى عبد الرحيم ، أسامة فيصل"هدف ذاتى".