شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سمير نجم الأهلي السابق يكشف لـ"الخليج 365" كواليس الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد سمير، نجم النادي الأهلي السابق، كواليس اتخاذه قرار اعتزال كرة القدم، بعد مسيرة حافلة على المستطيل الأخضر، لعب خلالها للعديد من الأندية.

وقال محمد سمير، فى تصريحات لـ الخليج 365، "بدأت التفكير منذ الموسم الماضي بإنهاء مسيرتي واتخاذ قرار الاعتزال، وكانت آخر سنة لي فى عقدي مع زد، والنادي تحدث معي للتواجد بالجهاز الفني الجديد، وهذه خطوة كبيرة في مسيرتي، والرغبة كانت متبادلة بيننا، وسعيد جدًا بهذه الخطوة، ومحمد شوقي بمثابة أخي الأكبر، ولعبت معه من قبل، ونمتلك جهاز فني محترم".

ولد لاعب الأهلى السابق فى 5 نوفمبر عام 1987، وبدأ مسيرته الكروية فى قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء وصعد للفريق الأول فى وجود البرتغالى مانويل جوزيه على رأس الإدارة الفنية للمارد الأحمر، فى وجود جيل ذهبى من اللاعبين.

انتقل سمير إلى فريق سموحة فى موسم الانتقالات الشتوية يناير 2012، قبل أن يعود إلى بيته الأحمر فى الانتقالات الصيفية بنفس العام، حيث رفض المدافع المخضرم الجلوس على دكة البدلاء والاستبعاد من الاختيارات الفنية.

وفى موسم 2013 عاد محمد سمير إلى سموحة مجددا باحثا عن فرصة للمشاركة ثم انتقل إلى الاتحاد السكندرى، وفى عام 2015 انتقل سمير إلى نادى المقاولون العرب ليتألق مع ذئاب الجبل، قبل أن يلتحق بفريق زد محطته الأخيرة.