شكرا لقرائتكم خبر عن شد بمنشأ العضلة الأمامية يبعد محمد خطاري عن تدريبات الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 يوليو 2025 02:15 م

يغيب محمد خطاري، لاعب النادى الإسماعيلى، عن تدريبات الدراويش لمدة ثلاثة أيام بسبب معاناته من شد خفيف فى عضلة المنشأ الأمامية.

ويؤدى محمد خطاري برنامجاً تأهيلياً تحت إشراف مجدى الباز رئيس الجهاز الطبى للإسماعيلى وذلك على هامش فترة إعداد الفريق الاصفر للموسم الجديد.

وهدد الجزائري ميلود حمدى، المدير الفنى الجديد للنادى الإسماعيلى، لاعبيه بتوقيع عقوبة مغلظة على أي لاعب لا يلتزم بموعد التدريبات، وطالب لاعبيه بضرورة الحضور بمقر النادي قبل موعد انطلاق المران بـ120 دقيقة أو 90 دقيقة بحد أقصى، مع فرض غرامة مالية مغلظة لمن يخالف التعليمات أو يتأخر دون إذن مسبق.

وكشف الجزائري ميلود حمدى، المدير الفنى الجديد للنادى الإسماعيلى للاعبيه، أن المشاركة فى المباريات ستكون متاحة أمام أي لاعب يثبت تألقه فى التدريبات وينفذ تعليمات الجهاز الفني، مشددًا على استبعاد أي لاعب يخالف التعليمات.

وعقد ميلود حمدى جلسة مع اللاعبين والجهاز المعاون، وأبلغ اللاعبين بسياسته خلال الفترة المقبلة مشدداً على ضرورة الاجتهاد فى التدريبات لضمان المشاركة بشكل أساسى مع انطلاق الموسم الجديد.

واستقر الجزائرى ميلود حمدى، المدير الفني لفريق الإسماعيلى، على إقامة معسكر خارج مدينة الإسماعيلية الأسبوع المقبل، استعدادا للموسم الجديد.

ويبحث مسئولو الإسماعيلى إقامة المعسكر في مدينة الإسكندرية وإقامة عدد من المباريات الودية لتجهيز الفريق بشكل قوى استعدادا للموسم الجديد.