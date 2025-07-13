شكرا لقرائتكم خبر عن جون إدوارد فى بتروجت لحسم صفقة حامد حمدان للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد جون إدوارد المدير الرياضي بنادى الزمالك ، بعد قليل، جلسة حاسمة مع إدارة نادي بتروجيت من أجل حسم صفقة الفلسطيني حامد حمدان فى الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد.

وأكد مصدر داخل بتروجت، أن جون إدوارد أبلغ مسئولي النادي البترولي أنه فى الطريق إليهم من أجل الدخول فى مفاوضات حاسمة لإنهاء التعاقد مع حامد حمدان للزمالك وتلبية مطالبهم من أجل ضم اللاعب.

وتتجه النية داخل بتروجت إلى الموافقة على بيع اللاعب إلى الزمالك حال وصول عرض مناسب لإمكانيات اللاعب للتفريط فى خدماته.