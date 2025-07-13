شكرا لقرائتكم خبر عن مد اختبارات الناشئات فى سيتي كلوب.. والمرحلة النهائية للناشئين بالعبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت مجموعة أندية سيتي كلوب مدّ اختبارات الناشئات الجدد في كرة القدم أسبوعا إضافيا، نظراً للأعداد المتزايدة المتقدمة للاختبار، حيث يستقبل سيتي كلوب العبور المتقدمات في الرابعة عصرا يومي الاثنين والأربعاء المقبلين، قبل أن يتم الإعلان عن نتائج الاختبارات التي تمت الأسبوع الماضي، للناشئات من مواليد سنوات 2011 و 2012 و 2013، وللفريق الأول اعتباراً من مواليد 2010.

وكان قطاع كرة القدم برئاسة الكابتن محمد وهبة عضو مجلس إدارة سيتي كلوب قرر فتح المجال أمام الراغبات للانضمام إلى كرة القدم ضمن أكبر مشروع للبحث عن المواهب والتكفل بها من جميع أنحاء الجمهورية.



على جانب آخر، تختتم بنهاية الأسبوع الحالي المرحلة الأساسية لاختبارات الناشئين الجدد التي انطلقت قبل ثلاثة أسابيع في جميع المحافظات من خلال 13 فرعا من فروع سيتي كلوب المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، على أن تقام المرحلة النهائية في فرع سيتي كلوب بمدينة العبور يومي 25 و 26 يوليو الجاري.



يأتي مشروع اكتشاف المواهب في كرة القدم على مستوى الناشئين والناشئات ضمن استراتيجية سيتي كلوب التي أطلقها مجلس الإدارة برئاسة الكابتن ياسر الرملي وتستهدف أن تكون سيتي كلوب قاعدة للرياضة المصرية استثماراً لانتشار ملاعبها في جميع محافظات الجمهورية.



سيتى كلوب



سيتى كلوب



سيتى كلوب



سيتى كلوب