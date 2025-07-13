شكرا لقرائتكم خبر عن جون إدوارد يجهز تعديلات على لائحة الزمالك استعدادًا للمرحلة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد جون إدوارد ، المدير الرياضي لنادي الزمالك ، لإجراء تعديلات شاملة على لائحة الفريق الأول لكرة القدم، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة داخل القلعة البيضاء.

وتأتي التعديلات المرتقبة في إطار خطة إعادة الانضباط والالتزام داخل الفريق، حيث يسعى المدير الرياضي لوضع قواعد أكثر صرامة تتعلق بنظام الثواب والعقاب والمكافآت، بما يحقق العدالة ويحفز اللاعبين على تقديم أفضل أداء خلال الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يتم عرض اللائحة الجديدة على مجلس الإدارة لاعتمادها رسميًا قبل بداية الموسم، وذلك فى ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا في فرض نظام صارم داخل الفريق.