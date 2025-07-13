شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تساؤلات مهمة عن معسكر الأهلي فى تونس استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحى الشافعىالأحد، 13 يوليو 2025 03:20 م
س: متى يبدأ الأهلي استعداداته للموسم الجديد؟
س: ما هي مدة معسكر تونس؟
ج: يُقام المعسكر خلال الفترة من 18 يوليو الجاري حتى 29 الشهر الجاري.
س: ماذا عن وديات الأهلي فى معسكر تونس؟
ج: يخوض الأهلي خلال معسكر تونس 3 مباريات ودية؛ أمام اتحاد قسنطينة، وشباب بلوزداد الجزائريين يومي 21 و25 يوليو، ثم يختتم وديات المعسكر بمواجهة النجم الساحلي يوم 28 فى احتفالية النادي التونسي بمرور 100 عام على تأسيسه.
س: هل سيلعب الأهلي مع الترجي أو الأفريقي التونسيين فى هذا المعسكر؟
ج: لا.. كان مُقرراً أن يلعب مع أحدهما وتحديداً الترجي لكنه اعتذر ليتم الاتفاق مع شباب بلوزداد الجزائري بدلاً منه، والذي سيتواجد بتونس فى نفس فترة تواجد الأهلي هناك.
س: هل سيتواجد الجميع فى تدريبات الأهلي بدءاً من الغد؟
ج: نعم.. فقد أبلغ محمد يوسف المدير الرياضي جميع اللاعبين بالتواجد في مران الغد، وشدد يوسف للاعبين الأجانب بضرورة التواجد فى بداية فترة الإعداد.
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