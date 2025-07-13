شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تساؤلات مهمة عن معسكر الأهلي فى تونس استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 يوليو 2025 03:20 م

يستعد النادي الأهلي لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد بعد ساعات قليلة، ويبحث الجهاز الفني برنامج الفريق للمعسكر الذي سيُقام فى تونس، ونستعرض في السطور التالية أهم التفتاصيل الخاصة بالمعسكر..

ج: يبدأ الأهلي غداً الإثنين الاستعداد للموسم الجاري، ويخوض الفريق تدريباته على ملعب التتش لمدة أربعة أيام، ثم يسافر إلى تونس لإقامة معسكر خارجي هناك.

ج: يُقام المعسكر خلال الفترة من 18 يوليو الجاري حتى 29 الشهر الجاري.

ج: يخوض الأهلي خلال معسكر تونس 3 مباريات ودية؛ أمام اتحاد قسنطينة، وشباب بلوزداد الجزائريين يومي 21 و25 يوليو، ثم يختتم وديات المعسكر بمواجهة النجم الساحلي يوم 28 فى احتفالية النادي التونسي بمرور 100 عام على تأسيسه.

ج: لا.. كان مُقرراً أن يلعب مع أحدهما وتحديداً الترجي لكنه اعتذر ليتم الاتفاق مع شباب بلوزداد الجزائري بدلاً منه، والذي سيتواجد بتونس فى نفس فترة تواجد الأهلي هناك.

ج: نعم.. فقد أبلغ محمد يوسف المدير الرياضي جميع اللاعبين بالتواجد في مران الغد، وشدد يوسف للاعبين الأجانب بضرورة التواجد فى بداية فترة الإعداد.