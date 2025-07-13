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5 تساؤلات مهمة عن معسكر الأهلي فى تونس استعداداً للموسم الجديد

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5 تساؤلات مهمة عن معسكر الأهلي فى تونس استعداداً للموسم الجديد

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القاهرة - سامية سيد - كتب فتحى الشافعى

الأحد، 13 يوليو 2025 03:20 م
يستعد النادي الأهلي لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد بعد ساعات قليلة، ويبحث الجهاز الفني برنامج الفريق للمعسكر الذي سيُقام فى تونس، ونستعرض في السطور التالية أهم التفتاصيل الخاصة بالمعسكر..

 

س: متى يبدأ الأهلي استعداداته للموسم الجديد؟

 

ج: يبدأ الأهلي غداً الإثنين الاستعداد للموسم الجاري، ويخوض الفريق تدريباته على ملعب التتش لمدة أربعة أيام، ثم يسافر إلى تونس لإقامة معسكر خارجي هناك.

 

س: ما هي مدة معسكر تونس؟

 

ج: يُقام المعسكر خلال الفترة من 18 يوليو الجاري حتى 29 الشهر الجاري.

 

س: ماذا عن وديات الأهلي فى معسكر تونس؟

 

ج: يخوض الأهلي خلال معسكر تونس 3 مباريات ودية؛ أمام اتحاد قسنطينة، وشباب بلوزداد الجزائريين يومي 21 و25 يوليو، ثم يختتم وديات المعسكر بمواجهة النجم الساحلي يوم 28 فى احتفالية النادي التونسي بمرور 100 عام على تأسيسه. 

 

س: هل سيلعب الأهلي مع الترجي أو الأفريقي التونسيين فى هذا المعسكر؟

 

ج: لا.. كان مُقرراً أن يلعب مع أحدهما وتحديداً الترجي لكنه اعتذر ليتم الاتفاق مع شباب بلوزداد الجزائري بدلاً منه، والذي سيتواجد بتونس فى نفس فترة تواجد الأهلي هناك.

 

س: هل سيتواجد الجميع فى تدريبات الأهلي بدءاً من الغد؟

 

ج: نعم.. فقد أبلغ محمد يوسف المدير الرياضي جميع اللاعبين بالتواجد في مران الغد، وشدد يوسف للاعبين الأجانب بضرورة التواجد فى بداية فترة الإعداد.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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