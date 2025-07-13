شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث تدعيم خط الدفاع تحسبًا لاحتراف حسام عبد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث نادي الزمالك تدعيم خط دفاع الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، تحسبًا لرحيل حسام عبد المجيد مدافع الفريق، الذي يتمسك بخوض تجربة الاحتراف الخارجي خلال الموسم المقبل.

ويأتي تحرك الزمالك في هذا الاتجاه في ظل تلقي حسام عبد المجيد عدة عروض خارجية مؤخرًا، حيث يترقب اللاعب وصول عرض رسمي يليق باسمه وبنادي الزمالك من أجل اتخاذ خطوة الرحيل، خاصة بعد حصوله على وعد من الإدارة بالموافقة على احترافه حال وصول عرض مميز.

وتسعى إدارة الزمالك للحفاظ على استقرار الفريق من خلال العمل بالتوازي على تجديد عقد اللاعب، إلى جانب محمد السيد؛ لضمان استمرار العناصر الأساسية، وتفادي الدخول فى أزمة الأشهر الستة الأخيرة من العقود، وهي السياسة الجديدة التى تعتمدها الإدارة لضبط الاستقرار الفني والإداري.

يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه الفريق للدخول في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية الجديدة بداية من 15 يوليو الجاري، ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعداد للموسم الجديد، تحت قيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا.