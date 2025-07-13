7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 13 يوليو 2025 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، رغبة إبراهيم عادل تحسم انتقاله إلى الجزيرة الإماراتي، الأهلي يُسدد 10 ملايين جنيه للوكرة القطري مقابل استعارة حمدي فتحي شهراً.

الأهلي يُسدد 10 ملايين جنيه للوكرة القطري مقابل استعارة حمدي فتحي شهراً

سدد مسئولو النادي الأهلي مؤخراً مبلغ 200 ألف دولار أي ما يقرب من 10 ملايين جنيه لنادي الوكرة القطري مقابل استعارة حمدي فتحي لمدة شهر تقريباً خلال بطولة كأس العالم للأندية.

رغبة إبراهيم عادل تحسم انتقاله إلى الجزيرة الإماراتي تقترب صفقة انتقال إبراهيم عادل ، نجم فريق بيراميدز، إلى نادي الجزيرة الإماراتي من الحسم خلال الأيام المقبلة، وسط تواصل مباشر ومكثف بين إدارة نادي بيراميدز (المتواجدة حاليًا في الإمارات) ونظيرتها فى الجزيرة.

الأهلي يعلق على العروض الخليجية والليبية لضم حسين الشحات فى الصيف فتح مسئولو النادي الأهلي الباب أمام وصول عرض رسمي لضم حسين الشحات لاعب الفريق بعدما ارتبط اسم اللاعب مؤخراً بعدة عروض خارجية من أندية سعودية وأخرى من الخليج، بجانب عرض جاد من نادي السويحلي الليبي.

قائمة أجانب الزمالك تكتمل بـ شيكو بانزا.. ورحيل محتمل مع وقف التنفيذ

مع إعلان نادي الزمالك المحتمل، خلال الساعات المقبلة، بالتعاقد مع المهاجم الأنجولي شيكو بانزا ، ستكون قائمة اللاعبين الأجانب فى صفوف الفريق الأول قد اكتملت رسميًا، وفقًا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، التي تسمح لكل نادٍ بقيد خمسة لاعبين أجانب فوق السن.

بيراميدز يتمسك بـ محمود زلاكة تحسبًا لرحيل إبراهيم عادل للجزيرة الإماراتي

تمسك نادي بيراميدز ببقاء اللاعب محمود زلاكة ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل اقتراب رحيل زميله إبراهيم عادل إلى نادي الجزيرة الإماراتي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

الزمالك أمام اختبار جديد لحسم مصير عمر فرج.. وسداد 500 ألف دولار لأيك السويدي

يسعى مجلس إدارة نادى الزمالك لإيجاد حلول ودية تحفظ حقوق النادي واللاعبين على حد سواء، دون التأثير سلبًا على خطط الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، الساعي لتجهيز قائمة قوية تنافس على كل البطولات في الموسم الجديد.

جون إدوارد فى بتروجت لحسم صفقة حامد حمدان للزمالك