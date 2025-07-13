شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أحمد حسام لاعب الزمالك بقطع فى الرباط الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد إصابة أحمد حسام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته في المباراة الودية أمام فريق أورانج، التي أقيمت الجمعة الماضي باستاد الكلية الحربية.

وكان أحمد حسام قد تعرض للإصابة خلال مجريات اللقاء، قبل أن تثبت الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها إصابته بقطع فى الرباط الصليبي، ما يعني غيابه لفترة طويلة عن الملاعب.

يُذكر أن المباراة انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد، سجله المدافع حسام عبد المجيد في الدقائق الأخيرة من اللقاء، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة، على أن يتم تحديد موعد الجراحة خلال الأيام القادمة بالتنسيق مع الجهاز الطبي للفريق.