شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عزب حكما مساعدا لـVAR فى مباراة غانا وتنزانيا بأمم أفريقيا للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين الدولى حسام عزب حكما مساعدا لتقنية الفيديو في مباراة غانا وتنزانيا، المقرر لها غدا الإثنين ضمن منافسات كأس الأمم الافريقية للسيدات "المغرب".

ويضم الطاقم كلا من، درصاف جوانتي حكما للساحة، ويعاونها كل من هدي عافين مساعد أول وماهوا كوروما مساعد ثان والجزائرية غادة محات حكما رابعا والجزائري لحلو بن براهم حكما لتقنية الفيديو وحسام عزب حجاج حكم مساعد لتقنية الفيديو.

من ناحية أخرى، يعود أوسكار رويز ، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، إلى القاهرة 20 يوليو الجارى لاستئناف عمله مع لجنة الحكام استعدادا للموسم الكروى الجديد 2025 - 2026.

ويتواجد حاليا أوسكار رويز فى أمريكا للمشاركة فى محاضرات الحكام المتواجدين فى كأس العالم للأندية، على أن يتوجه بعد ذلك إلى موطنه كولومبيا لقضاء الإجازة ثم بعدها إلى القاهرة.

وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة انطلاق معسكر آخر للتدريب على الجزء العملي في الملعب وسيارات VAR يوم 21 يوليو الجاري، بحضور أوسكار رويز رئيس اللجنة ومندوب من المجلس التشريعي الدولى لكرة القدم Ifab.

واختُتم مؤخرا بفندق المنتخبات الوطنية معسكر الحكام المرشحين للحصول على رخصة تقنية VAR والذى استمر لمدة 6 أيام بمشاركة 40 حكماً (20 ساحة و20 مساعداً).

وركزت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم خلال المعسكر على رفع الكفاءة الفنية للحكام والمساعدين عن طريق المحاضرات النظرية اليومية، وتم تقسيم الحكام إلى ثلاثة مجموعات على مدار أيام المعسكر للتأكيد على بروتوكول تقنية الفيديو المساعد، وحالات التدخل بواسطتها، وحد التدخل من حكام التقنية أثناء إدارة المباريات، وذلك وفقا للبرنامج الذى أعده اوسكار رويز رئيس اللجنة الذى يتابع المعسكر يوميا.

وشهد المعسكر أيضا محاكاة لتدريب حكام تقنية الفيديو على اتخاذ القرارات خلال سيناريوهات مختلفة تحاكي مواقف اللعب الواقعية بهدف تحسين قدرات الحكام على اتخاذ القرارات الصحيحة والسريعة، وتقليل الأخطاء التحكيمية، وتعزيز الثقة بالنفس لديهم.