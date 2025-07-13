شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ألعاب القوى يطير إلى نيجيريا للمشاركة فى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

غادرت بعثة المنتخب المصري لألعاب القوى إلى نيجيريا للمشاركة فى منافسات البطولة الأفريقية تحت 18 و20 سنة، التي ستُقام خلال الفترة من 14 إلى 21 يوليو الجاري.

وتعد هذه البعثة الأكبر في تاريخ مشاركات مصر في بطولات ألعاب القوى، حيث تشارك البعثة بقائمة تضم 46 لاعباً ولاعبة ويترأس البعثة محمد أبو فندي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى ويرافقهم محمد عبد الرؤوف مدير فني والمدرب العام وسام سيد.

فيما تضم قائمة المدربين عيد حسين، مصطفى المراكبي، كريم طارق، تامر رفاعي، أحمد فاروق، محمد العشري، والمدربة سمية عامر، أخصائيو العلاج الطبيعي رضوى حارس، ومحمد عمر.

فيما يضم أبرز اللاعبين واللاعبات يحيى خالد حلمي، محمود السيد، يوسف مدحت بشندي، حمزة إسماعيل سالم، زياد محمد فاروق، عبدالله محمد حسين، يمنى محمد أبو سنة، حنين الشبكشي، جنى برهومة، أسيل مطاوع، ملك عبد الغني، شهد كامل السيد، ريم تامر رشدي، وهنا هشام صقر وغيرهم من الأسماء التي تمثل الصفوة المنتقاة من أبطال الجمهورية.

من جانبه أكد حاتم فودة رئيس اتحاد ألعاب القوى على ثقته الكاملة في أبطال مصر الذين يمثلون الفراعنة في البطولة الأفريقية مشيدا بالدور الكبير للجهاز الفني والإداري في إعداد المنتخب للمنافسات، كما يوجه الشكر لوزارة الشباب والرياضة على الدعم المستمر للمنتخبات الوطنية.

من جانبه شدد محمد أبو فندي، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس البعثة، أن جميع اللاعبين يتطلعون لتحقيق إنجاز كبير في البطولة الأفريقية من أجل إعلاء علم مصر عاليًا فوق منصات التتويج، مشيرا إلي أن الفورمة الفنية لأبناء وبنات مصر في ميادين المنافسة القارية متميزة سوف يكون لنا بصمة كبيرة في المنافسات تترجم لحصيلة كبيرة من الميداليات.