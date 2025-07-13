شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص انتقال مدافع الأفريقي التونسي للأهلي.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

تضاءلت حظوظ الليبي علي يوسف، مدافع الأفريقي التونسي ، فى الانتقال للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بسبب صعوبة رحيل المغربي أشرف داري مدافع الأهلي، وبالتالي لا يوجد مكان شاغر فى قائمة الأجانب بالأهلي حتى يتعاقد النادي مع المدافع الليبي.

ونال علي يوسف قناعة كثيرين فى إدارة الأهلي، بفضل قدراته الفنية العالية وخبراته الجيدة، ولم يمانعوا التعاقد معه، لكن الأزمة الحالية تتمثل فى قائمة الأجانب بالأهلي التي ترفع شعار "كامل العدد"، حيث يتواجد بها 5 لاعبين، وهم الثنائي المغربي أشرف داري وأشرف بن شرقي، والتونسي محمد علي بن رمضان، والسلوفيني جراديشار، والمالي أليو ديانج.



وتعاقد الأهلي مع ياسين مرعي مدافع فاركو لمدة خمسة مواسم وسيتم الإعلان عن الصفقة مساء اليوم الأحد، بجانب أحمد رمضان بيكهام لاعب سيراميكا الذي شارك مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بأمريكا.