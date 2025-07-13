شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر الأولمبي يفوز على كولومبيا فى البطولة الدولية للسلة بالصين والان مع تفاصيل الخبر

فاز المنتخب الأولمبي لكرة السلة للرجال على كولومبيا، ضمن منافسات البطولة الدولية الودية، المقامة في الصين خلال الفترة من 24 يونيو وحتى 15 يوليو 2025، بمنطقة جيانغسو.

وانتهت المباراة بفوز الفراعنة بنتيجة 75/70، علمًا بأن الشوط الأول انتهى بالتعادل بنتيجة 34/34.

وتضم قائمة المنتخب كلا من، إبراهيم محرم، سراج الدين علي، آدم الحلواني، محمد إبراهيم ميدو، محمد طارق خيري، محمد ياسر، عبد الرحمن خالد، مازن العزازي، إبراهيم هشام، عمر طلعت، عمر عماد محيي، وأحمد مهيب.

ويرأس البعثة الأستاذ أيمن علي عودة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة ، ويضم الجهاز الفني والإداري:الكابتن أحمد مرعي مديرًا فنيًا، الدكتور رائف وصفي للعلاج الطبيعي.