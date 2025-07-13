شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعلن التعاقد مع خالد عبد الفتاح ويشكر محمد شكري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي سيراميكا التعاقد مع خالد عبد الفتاح ظهير أيمن النادي الأهلي لتدعيم خط دفاعه في الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد.

وكتب الحساب الرسمي لنادي سيراميكا عبر فيس بوك، "نجم جديد يسطع في سماء سيراميكا.. رحبوا معنا بأحدث صفقات الفريق خالد عبد الفتاح".



كما وجه حساب سيراميكا الشكر للظهير الأيسر محمذ شكري بعد انتقاله للأهلي، "الظهير الطائر محمد شكري.. شكرًا على كل ما قدمته للفريق ونتمنى لك التوفيق في خطوتك القادمة".