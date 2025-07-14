شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ منتخب الاسكواش بالنتائج الجيدة فى بطولتى أوروبا وهولندا والان مع تفاصيل الخبر

تقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة للاعبي المنتخب الوطني للاسكواش واتحاد الاسكواش على النتائج الجيدة التي حققها لاعبو المنتخب في بطولة أوروبا الدولية المفتوحة لناشئي الاسكواش خلال الفترة من 10 – 13 يوليو الحالي، وكذلك بطولة هولندا الدولية المفتوحة لناشئي الاسكواش خلال الفترة 3-6 يوليو الحالي.

وقد أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالإنجازات التي حققها ناشئو وناشئات المنتخب الوطني للاسكواش في البطولتين، والتي تمثل انعكاسًا حقيقيًا لريادة مصر في هذه الرياضة على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكدا أن ما يقدمه هذا الجيل من أداء متميز يعكس حجم الموهبة والدعم المؤسسي المتكامل الذي توليه الدولة المصرية لرياضة الاسكواش، والذي يُعد أحد أعمدة نجاح المنظومة الرياضية الوطنية.

وشدد على حرص وزارة الشباب والرياضة والدولة المصرية على إعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على الاستمرار في رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية، وذلك في إطار خطط متكاملة تُعدّ من الآن للاستعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية "لوس أنجلوس 2028"، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الممارسة، واكتشاف ورعاية المواهب في مختلف الأعمار.

وتمكن لاعبو المنتخب الوطني من حصد العديد من المراكز الأولى في البطولة والتي جاءت كالتالي:

منافسات الناشئات تحت 13 سنة:

حصلت اللاعبة إيمي حسن، على المركز الثاني، فيما حصلت ليان عمارة، على المركز الثالث، وجاءت اللاعبة خديجة بندق، في المركز الرابع.

وفي منافسات الناشئات تحت 15 سنة:

توجت اللاعبة ساندي حسن، بالمركز الأول، واحتلت اللاعبة لانا فتح الله، المركز الثاني، فيما جاءت اللاعبة نور ضياء الدين، في المركز الثالث.

أما عن منافسات الناشئين تحت 15 سنة:

جاء اللاعب مصطفى الزغبي، في المركز الثالث، كما حصل اللاعب مالك محمد عبده، على المركز الرابع.

وفي منافسات الناشئات تحت 17 سنة:

توجت اللاعبة مريم المتيت، بالمركز الأول، فيما جاءت اللاعبة يارا حرفوش، في المركز الثاني.

وفي منافسات الناشئين تحت 17 سنة:

توج اللاعب عمر الطباخ، بالمركز الأول، فيما حصل اللاعب ياسين قريطم، على المركز الثالث.

أما عن نتائج لاعبي المنتخب الوطني في بطولة هولندا الدولية، ففي منافسات الناشئين تحت 11 سنة:

توج اللاعب عمر الزهيري، بالمركز الثاني.

وفي منافسات الناشئات تحت 11 سنة:

توجت اللاعبة ايسل عاشور، بالمركز الأول.

وحصل اللاعب حمزة أحمد الغندور، على المركز الثالث في منافسات ناشئين تحت 13 سنة.

أما في منافسات الناشئات تحت 13 سنة:

توجت اللاعبة امي حسن، بالمركز الأول، فيما توجت اللاعبة ليان عمارة، بالمركز الثاني.

وفي منافسات الناشئين تحت 15 سنة:

توج اللاعب عمر صادق، بالمركز الأول.

أما في منافسات الناشئات تحت 15 سنة:

توجت اللاعبة لانا فتح الله، بالمركز الأول، وحصلت اللاعبة ساندي حسن، على المركز الثاني، فيما جاءت اللاعبة نور ضياء الدين، في المركز الثالث.

وفي منافسات الناشئين تحت 17 سنة:

توج اللاعب مايكل بيتر، بالمركز الأول، وحصل اللاعب عمر الطباخ، على المركز الثاني.

وفي منافسات الناشئات تحت 17 سنة:

توجت اللاعبة مريم المتيت، بالمركز الأول.